서울창조경제혁신센터 'TriAnglE 데모데이' 행사 개최...재도전 성공패키지 우수기업 참가

서울창조경제혁신센터(센터장 황윤경)는 혁신 스타트업의 우수한 기술과 가능성을 확인하는 ‘2021 U-Connect TriAnglE 데모데이’를 이달 26일 오후 개최한다고 밝혔다.

본 행사는 신용보증기금, 한국공항공사와 함께 각 기관별로 우수기업 3개사씩 총 9개사가 참여하며, 이프렌드 메타버스 플랫폼을 통해 진행된다.

서울창조경제혁신센터 우수기업으로 참여하는 3개사는 2021년 재도전 성공패키지 서울센터 선정기업 43개사 중 선발되었다. 실제 투자 심사역과의 일대일 매칭 컨설팅 후 최종적으로 선발된 3개사는 ▲카라컴퍼니(대표 김기쁨) ‘안전한 온라인공간에서 함께 놀고 학습하는 아동전용 화상기반 라이브 SNS 서비스-온키즈’, ▲(주)듀칸(대표 이정엽) ‘제작 및 조립 공정단축이 가능한 일체형 모듈러건축 시스템’, ▲(주)스몰빅클래스(대표 조승우) ‘유아, 초등을 위한 에듀테인먼트 컨텐츠 OTT 플랫폼-스몰빅클래스’ 이다.

서울창조경제혁신센터 김연주 매니저는 "이번 데모데이는 신용보증기금, 한국공항공사와 연합 진행하여 선발된 기업들이 스케일업 될 수 있도록 기획되었다."며, ”앞으로도 잠재역량을 보유한 기업들의 성공적인 도약과 재도전 문화 확산을 위하여 힘쓰겠다.“고 밝혔다.

한편 재도전 성공패키지는 기업을 폐업하고 사업에 재도전하는 예비 재창업자 또는 3년 이내의 재창업자를 위하여 최대 6,000만원의 사업화 자금 및 재창업 교육, 맞춤형 프로그램 등을 지원하는 사업으로, 서울창조경제혁신센터는 2018년도부터 4년째 주관기관으로 선정되어 재창업기업을 지원하고 있다.

