[이번 주 유상증자] 11월 넷째 주 유상증자

[아시아경제 유현석 기자] 이달(11월) 넷째 주에는 진원생명과학이 유상증자를 진행한다.

진원생명과학은 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 실시한다. 오는 24일부터 25일까지 구주주 청약 및 초과청약을 진행한다. 이어 29일부터 30일까지 일반공약을 한다.

오는 22일 확정발행가액이 공고될 예정이다. 현재 결정된 1차 발행가액은 2만3500원으로 총 1354억원을 조달한다.

조달한 자금 중 908억원은 시설자금에는 투입한다. CMO 설비 신규 증설에 사용할 예정이다. 또 414억원은 운영자금에 사용한다. 세부적으로는 코로나19 DNA백신, 코로나19 치료제 개발 등에 활용할 예정이다.

진원생명과학의 전신은 1976년 창업된 동일패브릭이다. 2005년 미국 바이오텍이었던 VGX파마에 인수되면서 사명을 VGX인터내셔널로 변경했다. 지난 2014년 현재 사명으로 변경했다. 유전자 치료제 개발 사업을 영위하고 있다. 크게 Pasmid DNA 위탁생산 사업과, 핵산(DNA, mRNA) 기반의 백신 개발사업을 영위하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr