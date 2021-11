"왜 인사 안 해?"…대회 전날 여후배 무차별 폭행한 男 승마선수

가해 선수, 폭행 사흘 만에 "얼굴 보고 사과하고 싶어"

[아시아경제 허미담 기자] 전국 승마대회를 하루 앞두고 한 승마선수가 후배 승마선수를 폭행해 공분을 자아내고 있다. 가해 선수는 '인사를 제대로 안 했다'는 이유로 피해 선수를 폭행한 것으로 전해졌다.

16일 MBC는 경주 상주의 한 모텔 주차장에서 남자 승마선수 A씨가 후배 여자 승마선수 B씨를 폭행하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

영상에서 A씨는 돌연 B씨의 목을 강하게 가격한다. 이에 B씨가 바닥에 쓰러지자, A씨는 B씨를 거칠게 일으킨 뒤 멱살을 잡은 채 뺨을 때렸다.

또 A씨는 B씨를 밀어 넘어뜨린 뒤 발로 배를 툭툭 치기 시작했다. 그러나 폭행당한 B씨는 좀처럼 일어나질 못했다. 당시 이들은 모두 술을 마신 상태였으며, B씨는 자신이 폭행당한 이유가 A씨에게 제대로 인사를 하지 않았기 때문이라고 주장했다.

B씨는 인터뷰를 통해 "(A씨가) 계속 욕을 했다. '야, 일어나! XXX아, 일어나! 죽은 척 하지마 일어나'라고 했다"고 당시 상황을 전했다.

이후 다른 선수 3명이 주차장에 와 B씨의 상태를 살펴보다가 그를 강제로 일으켰다. 이들은 일행 중 한 명의 방으로 B씨를 데리고 갔다.

기절했다가 정신을 찾은 B씨는 선배들이 자신에게 '별일 아니니 넘어가자'며 두 시간 동안 압박했다고 주장했다. B씨는 "(선배들이) '그냥 우리 좋게 풀자. 안 그러면 너 나중에 더 혼날 수도 있다'고 했다"고 토로했다.

결국 이 사건으로 충격을 받은 B씨는 경기 출전을 포기했으나, A씨와 그의 일행은 경기에 정상 출전했다.

A씨는 폭행 사흘 만에 B씨에게 장문의 사과 문자를 보냈다. B씨가 공개한 문자에는 "그때는 정말 미안했다"라며 "아직도 많이 반성 중이고 후회 중이다. 너만 괜찮다면 너 있는 곳으로 가서 직접 얼굴 보고 진심으로 사과하고 싶다"는 내용이 담겨 있었다.

다만 B씨를 방으로 옮긴 다른 선배 선수들은 "피해자를 강제로 방에 데리고 간 건 아니고, 화해시키려 했다"는 취지로 해명했다.

한편 사건을 접수한 경찰은 수사에 착수했고, 문화체육관광부 산하의 스포츠윤리센터도 진상조사에 나섰다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr