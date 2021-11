[클릭e종목]"강원랜드, 실적 회복 가시권 진입…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 10일 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 26,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,100 2021.11.10 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일'위드 코로나' 카지노 수혜주 기대감…中 리스크는 변수 하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주' close 에 대해 실적 회복 가시권에 진입했다고 보고 목표주가를 기존 3만1000원에서 3만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

강원랜드는 올해 3분기 매출액 2452억원, 영업이익 243억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 220% 증가했고 영업이익은 흑자 전환했다. 박은경 삼성증권 연구원은 "코로나19 델타 변이 영향으로 영업이익은 시장 전망치(컨센서스)를 19% 하회했다"면서 "이같은 실적은 2019년 3분기 대비 매출액은 60% 수준이며 영업이익은 고정비 부담으로 17% 수준"이라고 설명했다.

영업일수 및 동시입장 가능객수는 2분기부터 상승 추세로, 이달 단계적 일상회복(위드 코로나)이 시작된 만큼 향후 동시입장 가능객수 상승에 따른 실적 정상화가 지속될 것으로 기대된다. 박 연구원은 "4분기에 코로나 이전 매출액의 85% 수준까지 회복한 뒤 내년 3분기에 코로나 이전 수준의 매출액을 완전히 회복할 것"이라며 "올해 매출액 8660억원, 영업손실 3억원, 내년은 매출액 1조3700억원(2019년 대비 90% 수준), 영업이익 3216억원(2019년 대비 64% 수준)을 기록할 것으로 전망한다"고 말했다. 다만 실적이 완전히 정상화된 뒤에도 영업이익률은 30%에 미달할 것으로 예상된다. 박 연구원은 "코로나19 이전 영업이익률은 통상 30~35% 선이었다"면서 "올해부터 폐광지역개발기금 납부 기준이 기존 세전이익의 25%에서 총게임매출(GGR)의 13%로 변경되며 비용 부담이 증가했기 때문"이라고 분석했다.

레저업종 내 실적 가시성이 가장 높다는 평가다. 박 연구원은 "11월부터 위드코로나가 시작되며 내년 실적에 대한 가시성이 상승했다"면서 "이를 반영해 이전에 보수적으로 추정했던 내년 실적 추정치를 정상화해 내년 영업이익을 이전 추정치 대비 13% 상향 조정했다"고 말했다. 이어 그는 "강원랜드는 레저업종 내 실적 회복의 궤적이 가장 뚜렷이 보이는 업체로, 여행, 외국인 전용 카지노 등의 레저업체들은 국경 간 이동까지 자유로워져야 실적 가시성이 확보될 것"이라고 덧붙였다.

