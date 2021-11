세종메디칼, 세계 최대 의료기기 전시회 ‘MEDICA 2021’ 참가

[아시아경제 장효원 기자] 글로벌 헬스케어 전문기업 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 5,010 전일대비 80 등락률 -1.57% 거래량 5,824,637 전일가 5,090 2021.11.09 13:14 장중(20분지연) 관련기사 제넨셀·세종메디칼·한국파마, 코로나 치료제 상용화 MOU…약가 경쟁력 우위"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성! close 은 오는 15일부터 18일까지 독일 뒤셀도르프에서 개최되는 의료기기 전시회인 ‘MEDICA 2021’에 참가해 Laport, Lapsingle Vision, LAP-Ix, Smokelean 등을 선보인다고 5일 밝혔다.

세계 3대 의료기기 전시회로 꼽히는 MEDICA는 매년 11월 개최돼 의료기기 관련분야 바이어와 유관기업이 참석하는 전문 박람회로써 의료기기 산업의 동향파악, 신 사업영역 구상과 비즈니스 교류의 기회를 얻을 수 있는 전시회다. 올해는 68개국 약 2500여개사가 참가한다.

세종메디칼 관계자는 “올해 Arab Health 2021에 이은 두 번째 국제 전시회 참가로 자사제품을 알릴 수 있는 행사에 적극적으로 참여하고 있으며, 코로나19로 침체돼있던 유럽시장이 위드 코로나 정책과 백신 접종률의 증가로 현지에 많은 바이어가 방문될 것으로 예상된다”며 “이번 전시회를 통해 세종메디칼의 브랜드 이미지 고취 및 기존 거래처와의 견고한 네트워크 구축, 해외 수출 확대를 위한 신규 바이어 발굴에 힘쓸 계획”이라고 전했다.

한편 이번 MEDICA 2021은 오프라인, 온라인 동시에 진행되는 전시회로 메디카 커넥티트 헬스케어 포럼, IVAM(국제 마이크로 공학 비즈니스 네트워크)가 주최하는 포럼 등 다양한 부대행사를 선보일 예정이다.

