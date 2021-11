5~11세 백신 접종률 높이려 안간힘…美, 특단의 조치

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 5~11세의 어린이를 상대로 코로나19 백신 접종이 시작된 가운데 일부 시에서는 접종자에게 100달러(약 11만8000원)를 지급하는 등의 유인책을 내놓았다.

지난 5일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 빌 더블라지오 뉴욕시장이 학생 자녀에게 첫 코로나19 백신을 맞힌 부모에게 100달러를 준다고 발표했다고 보도했다. 뉴욕시는 기존에도 첫 백신을 맞는 주민에게 일종의 인센티브로 100달러를 지급해왔는데 그 대상을 확대한 것이다.

뉴욕시의 부모들은 시 정부가 운영하는 백신 접종소나 학교 등에서 자녀에게 백신을 맞히면 100달러짜리의 선불 직불카드를 받을 수 있다. 직불카드 대신 자유의 여신상 관람 티켓이나 마이너리그 야구팀인 브루클린 사이클론스의 경기 티켓을 받는 것도 가능하다.

또 CNN은 시카고시 역시 백신을 맞는 5~11세 어린이들에게 100달러짜리 기프트 카드를 지급하기로 했다고 전했다. 시카고 교육구는 오는 12일을 '백신 접종 인식의 날'로 지정해 학교의 문을 닫는 등 학생들의 백신 접종을 독려하고 나섰다.

텍사스 샌안토니오시는 공공 보건 클리닉에서 자녀에게 백신을 맞히는 부모에게 식료품점에서 쓸 수 있는 100달러 기프트 카드를, 루이지애나주 역시 해당 연령대의 어린이들에게 100달러를 지급할 계획이라고 밝혔다.

미네소타주에서는 12~17세 어린이의 백신 접종률을 높이기 위해 '아이들은 백신을 맞을 자격이 있다' 프로그램을 진행 중이다. 이들은 백신 접종 이후 200달러(약 23만7000원)짜리 비자 기프트카드를 신청할 수 있으며, 더불어 10만달러(약 1억1800만원) 규모의 장학금 추첨에도 참여햘 수 있다.

그러나 CNN은 이러한 인센티브 지급이 효과가 있을지 미지수라고 전망했다. 지난달 미국의사협회저널(JAMA) 헬스 포럼에 실린 연구 결과에 따르면 미국 19개 주에서 시행한 복권이 백신 접종률 향상에 큰 영향을 미치지 못한 것으로 나타났다. 다만 일부 연구진들은 현금이 복권보다 더 유인 효과가 클 수 있다고 설명했다.

