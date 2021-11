[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일

<장 마감 후 공시>

◆ 휴먼엔=엠엠알글로벌과 석도선이 의정부지방법원에 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청

◆ 캔서롭=이왕준 대표이사 선임

◆ 소리바다=대표이사 조호견에서 신종태, 오재명으로 변경

◆ 엠투엔=김 모 씨가 신라젠의 엠투엔 및 뉴신라젠투자조합과의 신주 인수 계약에 대해 효력 정지 가처분 신청

◆ 고바이오랩=클로스트리디옴 디피실레 성장 억제 효과를 갖는 클로스트리디움 신덴스 균주 관련 특허권 취득

◆ 테스=119억 원 규모 반도체 제조 장비 공급계약

◆S&K폴리텍=보통주 50만 주 자사주로 취득 결정

◆동성화인텍=자기주식 90만 주를 교환 대상으로 하는 제4회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 123억 원 발행 결정

◆ 카페24=사업 협력 목적으로 비바리퍼블리카를 상대로 보통주 34만1296주 제3자 배정 유상증자 결정

◆ 나노스=종속회사 앤리치홀딩스에 대해 78억 원 규모 채무보증 결정

◆ 네오팜=항염용 조성물 관련 특허권 취득

