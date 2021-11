에어부산, 항공산업 취업희망자 맞춤형 직무교육과정 시행

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,725 전일대비 30 등락률 +1.11% 거래량 359,413 전일가 2,695 2021.11.02 10:40 장중(20분지연) 관련기사 공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!에어부산 구주주 청약률 105% 달성…유상증자 성공중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다! close 은 운항·캐빈·공항 등 항공사 직무를 배울 수 있는 ‘ 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,725 전일대비 30 등락률 +1.11% 거래량 359,413 전일가 2,695 2021.11.02 10:40 장중(20분지연) 관련기사 공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!에어부산 구주주 청약률 105% 달성…유상증자 성공중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다! close 드림캠퍼스-맞춤형 직무교육과정’을 2일부터 운영한다고 밝혔다.

에어부산의 이번 교육과정은 지역 항공산업 저변 확대와 미래 항공인 양성을 위해 지난 7월 부산시와 부산경제진흥원이 함께 만든 '에어부산 드림캠퍼스' 프로그램의 일환이다. 해당 프로그램은 실제 현업부서에 배치해 한 달 간 실습 경험을 쌓는 '현장직무 체험과정'과 운항·캐빈·정비·공항·운항관리 등 항공사 직무 전반에 대해 배울 수 있는 '맞춤형 직무교육과정'으로 구성된다.

이번 '맞춤형 직무교육과정'은 2일부터 주 2회(화·목) 과정으로 5주 동안 에어부산 본사 사옥에서 진행된다. 지역 내 항공산업 취업희망자 50명을 대상으로 조종사 양성훈련의 이해(운항), 기내 서비스 실습(캐빈), 항공기 탑승수속 절차(공항), 운항관리사 직무소개(운항관리) 등 항공사 전 직무에 대한 기본 교육이 이루어진다.

에어부산 관계자는 "지역의 예비 항공인들이 본인에게 적합한 직무를 발견하고 향후 항공산업의 주역이 되도록 돕는 것이 이번 교육과정의 목표"라며 "에어부산이 가진 항공인력 양성 능력과 우수한 자체 교육 시설을 활용해 지역 인재 육성에 더욱 앞장서겠다"고 말했다.

