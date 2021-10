[아시아경제 이이슬 기자] 공영방송 KBS가 가수 임영웅의 단독쇼를 연다. 나훈아, 심수봉에 이어 세 번째다.

KBS는 29일 송년특집 임영웅 단독 콘서트를 오는 12월 방송한다고 밝혔다. '힘든 시기 평범한 일상을 살아가는 우리 모두가 영웅이다'라는 취지로 기획된다.

이번 공연에서 임영웅은 '사랑은 늘 도망가' 등을 인기곡을 비롯해 특집 콘서트를 위한 새로운 무대를 펼칠 예정이다.

임영웅은 "공연을 통해 2021년 수고한 국민 여러분들이 모두 영웅으로, 크고 작은 영웅들을 위해 특별한 공연을 선물해드리고 싶다"고 전했다.

