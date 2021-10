[특징주]비덴트, 비트코인 회복세…빗썸 실적 개선 기대

[아시아경제 박형수 기자] 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 14,350 전일대비 2,100 등락률 +17.14% 거래량 20,157,994 전일가 12,250 2021.10.29 14:37 장중(20분지연) 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 강세다. 비트코인 가격이 상승 흐름을 유지하면서 가상화폐 거래소 실적 기대감이 커지는 것으로 보인다.

29일 오후 2시10분 비덴트는 전날보다 16.73% 오른 1만4300원에 거래되고 있다.

비트코인을 법정화폐로 채택한 엘살바도르는 비트코인 420개를 2500만달러(292억7000만원)에 추가로 매입했다. 총 1120개를 보유하고 있다. 미국 증시에 상장한 비트코인 상장지수펀드(ETF)도 인기를 끌면서 지난 27일 7000만원으로 다소 주춤했던 비트코인 가격은 7400만원을 돌파해 회복세를 보이고 있다.

방송용 디스플레이 전문업체 비덴트는 가상화폐 거래소 빗썸의 단일 최대주주로 빗썸 운영사 빗썸코리아 10.25%, 지주사 빗썸홀딩스 34.22% 지분을 보유하고 있다. 빗썸은 올해 상반기 누적 순이익 6033억원을 기록했다. 전년 동기 501억원 대비 1100% 늘었다. 투자사인 비덴트 역시 상반기 순익 1374억원으로 전년 동기 112억원 대비 약 1084% 증가했다.

국내 투자자들은 미국 증시에 상장한 비트코인 관련 ETF를 일주일 만에 400억원 이상 순매수했다. 한국예탁결제원에 따르면 지난 19일부터 26일까지 국내 투자자들은 비트코인 관련 ETF인 'PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF'(BITO)를 3706만달러(한화 약 434억원)을 매수했다.

BITO는 미국의 ETF 전문 운용사인 프로셰어가 지난 19일 뉴욕증권거래소에 상장한 ETF다. 상장 첫날 거래액은 9억8000만달러로 ETF 상장 첫날 거래액 가운데 역대 2위를 기록했다.

