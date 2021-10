SK하이닉스 "키파운드리 인수"…주식 5758억원에 취득

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,500 등락률 -1.41% 거래량 2,541,993 전일가 106,500 2021.10.29 13:02 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 키파운드리 인수…"파운드리 생산능력 2배 확대"(상보)국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'몸값 오르는 파운드리 업계…"내년 시장 규모 13% 성장 전망" close 는 파운드리 및 반도체 제조 서비스 업체 키파운드리의 주식 8296주를 5758억원에 취득한다고 29일 공시했다.

주식 취득 뒤 SK하이닉스의 키파운드리 지분율은 100%가 된다. SK하이닉스는 이번 주식 취득의 목적을 "금번 인수를 통해 기존 당사의 8인치 파운드리 생산능력 확대, 키파운드리의 반도체 생산시설과 관련 특허 확보"라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr