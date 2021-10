[컨콜] 삼성전자 "메모리 투자계획 논의 중…신중히 결정할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 7,662,379 전일가 70,100 2021.10.28 12:49 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "잔여재원 발생시 조기환원 적극 검토"삼성, 메모리·파운드리 쌍끌이…2018 슈퍼사이클도 뛰어넘었다[컨콜] 삼성전자 "OLED 생산라인 가동률 매우 좋아…내년 수요도 충분" close 는 28일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "메모리 투자계획은 내부에서 논의하고 있고 투자 규모와 방향은 매우 신중한 검토를 바탕으로 결정될 예정"이라고 밝혔다. 그러면서 "인프라투자는 중장기 수요대응을 위해 계속하고, 설비투자는 유연한 업황에 연계해 투자한다는 기조를 가지고 있다"고 덧붙였다.

