‘국가중요농업유산’ 봉동생강, 수확 한창

완주군 봉동읍 낙평·신성리 등 출하 본격…내달 12일 직판행사도 열려

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 김장철을 앞두고 ‘국가중요농업유산’인 봉동 토종 생강이 본격 출하되고 있다고 28일 밝혔다.

봉동의 대표 농작물인 봉동생강은 즙이 많고 살이 통통해 맛과 향이 진한 것이 특징이다.

또한 약용, 김장 양념, 향신료, 정과류 등 사용처도 많다.

특히 우리나라 최초의 재배지인 탓에 ‘국가중요농업유산’으로 지정된 봉동생강의 위상이 강화되면서 봉동읍 낙평리, 신성리 등 봉동지역 생강 재배 농가들은 토종생강을 캐느라 바쁜 하루를 보내고 있다.

이에 (사)완주생강강 전통농업시스템 보존위원회는 봉동생강의 우수성을 더욱 알리고자 완주토종생강 생산자 직판행사도 계획하고 있다.

다음달 12일부터 15일까지 봉동읍 신성리에서 1kg당 8000원에 판매한다.

보존위원회 관계자는 “직판행사는 봉동토종생강의 우수성을 알리고 생강 재배 농가들의 소득 증대를 위해 마련하는 것이다”며 관심을 요청했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr