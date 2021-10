KOTRA, 글로벌일자리대전 온라인 개최…12개국·81개사 참가

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 다음달 2일까지 고용노동부, 한국산업인력공단과 '2021 하반기 글로벌일자리대전'을 온라인으로 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 글로벌 일자리대전에는 12개 국가에서 81개 기업이 참여해 282명의 한국 청년들을 채용할 계획이다. 국가별로는 일본이 42개사, 미국 10개사, 중국 7개사, 베트남 4개사, 말레이시아 3개사, 캐나다 3개사, 호주 3개사, UAE 3개사, 독일 2개사, 멕시코 2개사, 뉴질랜드, 싱가포르 각각 1개사다. 구인 업종별로는 IT·정보(22%), 제조업(23%), 도소매업(11%), 전문서비스업(11%). 서비스업(10%), 금융업(5%), 요식업(5%) 순이다.

본 행사로는 월드잡 토크콘서트 II가 열린다. 행사는 미국·일본·싱가포르 등 구직자들이 해외취업을 선호하는 국가를 포함한 총 9개국 KOTRA 무역관 담당자들과 현지 취업 선배들이 함께하는 '국가별 취업전략 설명회'를 비롯해 한국국제협력단(KOICA), 외교부 워킹홀리데이 인포센터 등 유관기관에서 직접 들려주는 '분야별 해외진출 특강'으로 구성된다.

김윤태 KOTRA 중소중견기업본부장은 "북미·유럽 등 코로나 여건이 개선된 국가와 입국 비제한 국가를 대상으로 새로운 양질의 일자리를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr