교보증권은 8000억 규모의 단기 차입금 증가를 결정했다고 26일 공시했다.

이는 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 63.32%에 해당한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr