[아시아경제 문혜원 기자] 배스킨라빈스는 파리바게뜨와 협업해 ‘순수(秀)우유 아이스크림’과 ‘아이스 순수(秀)우유 케이크’를 출시했다고 26일 밝혔다.

순수 우유 아이스크림은 우유 본연의 맛을 그대로 담은 아이스크림으로, 고소하고 진한 우유맛으로 많은 사랑을 받고 있는 파리바게뜨의 베스트셀러 제품인 ‘순수 우유 케이크’의 특징을 재현했다.

아이스 순수 우유 케이크는 부드러운 화이트 시트와 순수 우유 아이스크림을 쌓아 올리고 고소한 풍미 가득한 우유 크림으로 케이크 전체를 감싼 아이스크림 케이크로, 동물성 유크림을 사용해 더욱 고소한 것이 특징이다.

한편 배스킨라빈스는 오는 30일까지 아이스 순수우유 케이크를 구매하면 파리바게뜨의 순수 우유 케이크 홀 사이즈 5000원 쿠폰을 매장에서 받을 수 있는 이벤트를 진행한다. 쿠폰은 다음 달 14일까지 사용 가능하다.

