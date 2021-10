세계보건서밋 개막…유엔 사무총장 "백신 민족주의 위험"

WHO사무총장 "연말 전세계 40% 백신접종목표 달성 가능"

[아시아경제 기하영 기자]코로나19의 교훈에 대해 논하는 '세계보건서밋'이 독일 베를린에서 24일(현지시간) 2박 3일간 개막했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 개막 기념 영상메시지에서 "백신 민족주의와 비축은 우리를 모두 위험 속으로 몰아넣을 것"이라며 "백신의 더욱 합리적인 배분이 필요하다"고 강조했다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 "정부와 백신 생산자들이 가장 위태로운 나라들에 훨씬 많은 코로나19 백신을 공급해야 팬데믹을 제압할 수 있다"며 "백신은 연대의식 하에 공정하게 배분돼야 한다"고 말했다.

그러면서 "연말까지 전 세계 모든 국가에서 인구의 40%가 코로나19 백신 접종을 완료한다는 WHO의 목표는 달성 가능하다"며 "이미 주요 20개국(G20) 등 백신접종 완료율이 40%를 넘어선 국가들은 백신 공급 시 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스(COVAX)나 '아프리카 백신 구매 신탁'(AVAT)에 우선권을 줘야 한다"고 강조했다.

옌스 슈판 독일 보건장관은 "코로나19는 전 세계 모든 사람의 삶을 근본적으로 변화시켰다"면서 "우리는 아프게 배운 교훈을 활용해야 한다"고 말했다.

26일까지 온·오프라인으로 동시에 진행되는 세계보건서밋에서는 전 세계 100여 개국에서 6000여 명의 보건전문가와 정치가·기업가가 모여 공정한 백신 배분, 코로나19의 교훈 등 세계 보건 전략을 논한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr