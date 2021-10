코나아이, 부동산 가치평가 서비스 ‘자두, 여기 얼마’ 출시

[아시아경제 유현석 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 32,300 전일대비 100 등락률 -0.31% 거래량 14,507 전일가 32,400 2021.10.25 10:11 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 청주시 지역화폐 '청주페이' 우선협상대상자로 재선정코나아이, 영광군 카드형 지역사랑상품권 플랫폼 운영대행 우선협상대상자 재선정코나아이, 마왕족발과 배달서비스 활성화 위한 업무협약 체결 close 는 부동산 가치평가 금액을 포함한 다양한 부동산 정보를 한 눈에 볼 수 있는 부동산 가치평가 서비스 '자두, 여기 얼마'(이하 자두)를 출시했다고 25일 밝혔다.

‘자두, 여기 얼마’는 20년간 축적한 부동산 빅데이터를 기반으로 부동산 가치평가 데이터를 제공하는 서비스다. 아파트 외에도 빌라, 단독 및 다가구 주택, 토지 등 다양한 부동산 관련 물건에 대한 추정 금액 정보를 제공한다.

특히 실거래가와 공시가를 기준으로 금액 정보를 제공하는 타 부동산 서비스와는 달리 종합적으로 수집한 정보를 반영해 보다 정확한 현재 가치 추정 금액을 제공한다.

유료로 제공되는 부동산 상세 리포트에는 매물의 개요, 거래 사례 및 시세정보, 주변 정보, 상권 정보부터 토지 및 건물 대장 정보, 해당 지역의 행위제한 항목 등과 같은 부동산 공문서와 취득세, 공과금, 중개보수 같은 금융정보 등 부동산 관련 정보가 포함됐다. 부동산 거래 시 필요한 정보들을 개별 사이트를 통해 찾아볼 필요 없이 하나의 서비스에서 제공받을 수 있다는 장점이 있다.

코나카드 앱에 접속해 메인화면에 위치한 자두 배너를 클릭하면 간편하게 이용할 수 있으며 향후 별도의 앱으로도 출시될 예정이다.

자두 서비스 화면에서 검색할 부동산 주소를 입력하면 해당 물건의 추정 금액 정보 및 용도, 면적, 건축 연도 등의 정보를 확인할 수 있다. 상세보고서 보기 버튼을 클릭하면 행위제한, 유사거래, 인근 부동산 공경매 현황, 지적도, 가격변동, 주변시설정보, 근저당권, 기타 필요서류 등 종합적인 정보를 PDF 파일로 내려 받을 수 있다.

조정일 코나아이 대표는 "부동산에 대한 정확한 정보를 확인하려면 까다롭고 번거로운 절차를 거쳐야 해 보통 사람은 엄두도 못 내는 경우가 많다"며 "사실 젊은 시절 전세사기를 당해 크게 어려움을 겪은 바 있어 복잡하고 어려운 부동산 정보를 손쉽게 확인할 수 있는 플랫폼을 구축하고자 했다"고 말했다. 이어 "향후 자두 플랫폼에 공간 디자인 서비스, 상권 분석 서비스 등 다양한 서비스를 추가해 지역사회에 필요한 공간 기반의 정보를 종합적으로 제공하는 플랫폼을 구축해나갈 것"이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr