경동나비엔, 콘덴싱 가스보일러 등 3개 부문 '한국품질만족지수' 1위

올해 신설된 청정환기시스템 부문 1위 선정, 우수한 기술력과 브랜드 가치 인정

[아시아경제 김종화 기자] 쾌적한 생활환경 파트너 경동나비엔이 '2021년 한국품질만족지수(KS-QEI)'에서 콘덴싱 가스보일러 부문 12년 연속, 온수매트 부문 6년 연속 1위를 기록했다.

특히 올해 신설된 청정환기시스템 부문에서도 첫 1위를 차지하며 총 3개 부문에서 1위로 선정, 우수한 품질과 높은 소비자 만족도를 입증했다. 2010년에 콘덴싱 가스보일러 부문이 신설된 이후 매년 1위를 달성, 콘덴싱 보일러의 강자임을 다시 한 번 확인했다.

경동나비엔은 1988년 아시아 최초 콘덴싱보일러를 개발하고, 콘덴싱보일러의 친환경성과 경제성을 알려 대중화에 앞장 서 왔다. 콘덴싱보일러는 잠열 교환기를 통해 열을 한 번 더 흡수해 난방, 온수에 활용하기 때문에 일반 보일러 대비 최대 28.4%의 가스 사용량 절감 효과가 있다.

또 미세먼지를 유발하는 질소산화물(NOx)을 일반 보일러 대비 79% 줄이고, 이산화탄소 배출량도 크게 낮춰 연간 208그루의 소나무를 심는 효과를 창출한다. 2020년부터는 대기관리권역 내 친환경 보일러 설치가 의무화되어 콘덴싱보일러에 대한 소비자 인지도와 수요도 늘어났다.

경동나비엔은 2015년 프리미엄 온수매트 '나비엔 메이트' 브랜드를 공식 런칭하며 보일러 기업을 넘어 생활환경기업으로 고객 곁에 한발 더 다가갔다. 경동나비엔은 2016년 온수매트 부문이 신설된 이후 6년 연속 1위를 달성하며 내 몸에 닿는 수면 온도의 중요성을 알림과 동시에 숙면가전 시장에서 프리미엄 브랜드로 확고히 자리잡았다.

올해 신설된 청정환기시스템 부문에서 1위를 차지한 '나비엔 청정환기시스템'은 공기청정 기능으로 생활공간을 항상 쾌적하게 유지하고, 청정환기 기능으로 내부의 오염된 공기를 밖으로 내보내고 외부의 새 공기를 필터시스템으로 깨끗하게 걸러 안으로 들여온다. 최근에는 나비엔 청정환기시스템의 장점은 그대로 이어받고, 가장 많은 유해물질이 발생하는 요리 때 주방과 전체 집 안 공기질 관리까지 가능한 나비엔 청정환기시스템 키친플러스를 출시하며 또 한 번 혁신을 선도하기도 했다.

김시환 경동나비엔 마케팅 본부장은 "경동나비엔의 제품들은 보일러, 온수매트, 나아가 집안의 공기 질을 관리해주는 청정환기시스템 등 일상생활에 가장 필수적인 제품이기 때문에 무엇보다 품질이 중요하다"면서 "앞으로도 경동나비엔은 완벽한 품질을 향한 올곧은 신념을 바탕으로 고객의 쾌적한 생활환경파트너로 거듭나기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 한국품질만족지수(KS-QEI)는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 제품 및 서비스 품질에 대한 고객 만족도를 측정하기 위해 공동 개발한 평가 모델이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr