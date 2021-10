-수용인원 정상운영의 50% 수준... 자유수영, 헬스만 운영

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경주시시설관리공단은 코로나19 확산 방지를 위해 8월 7일부터 운영을 중단해온 경주국민체육센터를 20일부터 운영을 재개 했다.

공단은 경주시의 방역지침에 따라 수용인원은 정상운영의 50% 수준으로 하고 운영종목은 자유수영(동시입장 75명, 백신접종완료자 포함)과 헬스(동시 입장 17명)만 운영한다.

코로나19 예방을 위해 이용객 대상 출입자 명부 작성, 발열 측정, 마스크 필수 착용 안내, 매일 두 차례의 정기적인 방역·소독시간을 운영하는 등 방역조치를 철저하게 준수해 운영할 계획이다.

김기열 이사장은 “코로나19 장기화와 고강도 사회적 거리두기로 인해 지친 경주시민들에게 경주국민체육센터가 건강하고 활기찬 삶을 되찾을 수 있도록 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

