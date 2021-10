10월 20일 12시 기준, 1차 접종자수 143만5117명 기록

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 20일 12시 기준으로 코로나19 예방접종 1차 접종자 수가 143만명을 넘기며 전 도민의 80% 이상이 접종을 마쳤다고 밝혔다.

도에 따르면 이날 12시 기준 누적 1차 접종자는 143만5117명으로, 도민의 80.05%에 해당한다.

또한 이중 125만808명이 접종을 완료(69.7%)했다.

이는 접종대상 인구(16세 이상)의 91.8%(접종 완료 80.03%)에 해당한다.

또한 전북도는 도내 18세 이상 연령층에 대한 2차접종이 순조롭게 진행되고 있어, 금주 중 접종완료율이 인구대비 70% 이상이 접종을 완료할 것으로 예상했다.

