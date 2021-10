코알라, 20일 두 번째 네이버 쇼핑라이브 진행

[아시아경제 김종화 기자] 호주를 대표하는 홈퍼니처 기업 '코알라'가 20일 오후 7시에 네이버 쇼핑라이브를 진행한다. 특히 갑작스럽게 찾아온 추위에 침구류를 교체하고자 하는 소비자를 위해 침구 등 코알라 제품을 최대 30% 할인 판매한다.

이번 네이버 쇼핑라이브에서는 세계 카이로프랙틱 연맹(WFC)으로부터 소재와 기술력을 공식 인증 받은 코알라 매트리스와 캄 매트리스를 각각 30%, 20% 할인가에 선보인다. 코알라 캄 매트리스와 베개, 사계절 이불, 시트와 베개 커버로 구성된 침구 세트 및 침대 프레임을 함께 구매할 경우 23% 할인된 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 코알라 침구 세트 단독은 23%, 프레임 및 침구류 단품은 20% 할인가에 판매한다.

코알라는 라이브 시청자를 위한 혜택으로 방송 중 댓글 이벤트에 참여한 5명을 추첨해 코알라 베개를 증정한다. 코알라 제품을 구매하는 전 고객에게는 침구류를 비롯한 섬유에 사용할 수 있는 친환경 패브릭 리프레셔를 제공한다. 추가로 사전에 소식 받기와 스토어 찜을 설정하면 4000원 할인쿠폰을 받을 수 있다. 라이브 방송이 종료된 뒤에도 20일 자정까지 네이버쇼핑 리빙윈도 코알라홈에서 라이브쇼핑 전용 가격으로 구매 가능하다.

권선영 코알라 코리아 마케팅디렉터는 "지난 9월에 이어 코알라 제품을 더 많은 분들에게 소개하고자 이번 쇼핑라이브를 기획하게 됐다"면서 "추워진 계절을 앞두고 침실 단장을 준비하는 소비자들에게 특별한 기회가 될 것"이라고 말했다.

