엘아이에스, 168억원 규모 레이저 제조장비 공급 계약

[아시아경제 유현석 기자] 엘아이에스 엘아이에스 138690 | 코스닥 증권정보 현재가 6,120 전일대비 60 등락률 -0.97% 거래량 101,627 전일가 6,180 2021.10.19 15:02 장중(20분지연) 관련기사 엘아이에스, 2분기 적자 대부분 매출채권 대손충당금…"올해 환입 예정"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]엘아이에스, 전세계 배터리 투자 가속…배터리팩 제조사 인수 부각 ‘강세’ close 는 168억원 규모의 레이저 제조장비를 수주했다고 19일 공시했다.

계약 상대방은 Everdisplay Optronics(Shanghai) Co.,ltd다. 금액은 168억1464만원으로 작년 매출액의 8.31%에 해당한다. 기간은 오는 2022년 8월 31일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr