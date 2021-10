울산서 ‘자율운항선박 실증센터’ 첫삽 뜬다 … 세계 주도권 확보·차세대 선박 연구거점 구축

19일 동구 고늘지구서 기공식, 219억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 조선·해양산업의 새로운 성장동력을 창출하게 될 ‘자율운항선박 성능실증센터’가 울산에서 첫 삽을 뜬다.

울산시는 19일 오후 2시 울산 동구 고늘지구에서 ‘자율운항선박 성능실증센터 기공식’을 갖고 본격적인 공사에 들어간다고 밝혔다.

기공식은 송철호 울산시장과 사업 주관기관인 선박해양플랜트연구소 김부기 소장, 박병석 시의장, 산업통상자원부·해양수산부 및 사업 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 홍보영상 상영과 경과보고, 발파행사 등으로 진행된다.

자율운항선박 성능실증센터는 산업통상자원부와 해양수산부가 공동 추진하는 자율운항선박기술개발사업의 실증을 위해 건립된다.

2018년 지역선정 평가위원회가 울산지역으로 선정한 이후 절차를 완료하고 올해 10월 사업시행자를 선정해 공사에 착수, 내년 6월 완공을 목표로 하고 있다.

총사업비 219억원이 투입되며 동구 일산동 35번지 일대 9128㎡ 부지에 건축 전체면적 1278㎡로 지하 1층, 지상 3층 규모로 지어진다.

지상 1층에는 육상 통합성능 테스트실, 지상 2층에는 통합시뮬레이터실, 지상 3층에는 해상 관제실 및 시운전실 등이 구축될 예정이다.

센터가 완공되면 자율운항선박 핵심기술 개발·시험·평가 및 검증을 위한 장비·시스템 등 기반을 구축한다.

센터는 기자재·장비, 선박 성능, 자율항해시스템 등을 실증해 축적된 시운전, 운항, 선박 성능 등에 대한 자료를 해운사와 조선소, 조선기자재 업체 등에 제공한다.

조선해양산업의 새로운 성장동력을 창출하고 차세대 미래선박 연구 거점 구축과 산업 생태계 조성으로 미래시장 개척과 울산시 주력산업인 조선해양산업의 경쟁력 강화가 기대된다.

송철호 울산시장은 “세계적 경쟁력을 갖춘 조선·해양산업 선도도시로서 기반을 다지기 위해 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 조선해양산업 재도약과 세계 최강 조선산업 경쟁력 확보가 필요하다”고 말했다.

송 시장은 “미래조선산업 전략적 발전 로드맵에 따라 체계적으로 사업을 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.

‘자율운항선박’은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 센서 등을 융합해 선원의 의사결정을 지능화·자율화된 시스템이 대체할 수 있는 차세대 고부가가치 선박을 말한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr