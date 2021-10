산단공, 성과공유제·협력이익공유제 지원 확대

대중소기업 상생협력기금 1억원 출연·착한 임대인 운동 임대료 58억원 감면

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환)은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 산업단지 중소기업을 지원하고 협력기업과의 동반성장, 상생협력을 실천하기 위해 성과공유제와 협력이익공유제에 대한 지원을 확대 시행한다고 19일 밝혔다.

성과공유제와 협력이익공유제는 대기업·공공기관과 중소기업 간의 동반성장·상생협력 모델이다. 한국산업단지공단은 지난해 시범 도입했으며 올해는 지원대상, 예산 등을 확대해 지원하고 있다.

한국산업단지공단은 자체 예산으로 대·중소기업상생협력기금 1억원을 출연해 산업혁신운동 상생사업, 기술자료 임치계약 지원사업, 성과공유제 현금인센티브 지원사업을 추진하고 있다.

또 지난해 '착한 임대인 운동'에 동참한 바 있는 한국산업단지공단은 올해도 코로나19로 어려운 중소기업과 소상공인 지원을 위해 임대료 감면을 이어나가고 있다. 지난해 한국산업단지공단은 보유한 건물과 토지 임대료 30% 인하를 통해 약 39억원의 임대료 감면을 시행했으며 올해도 상반기까지 약 19억원을 감면했다.

김정환 한국산업단지공단 이사장은 "산업현장의 최접점에 있는 공단의 역할은 중소기업을 돕고 중소기업과 함께 성장하는 것"이라며 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 위한 지원사업을 지속적으로 발굴해 동반성장에 앞장서겠다"고 말했다.

