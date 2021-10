[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)는 최근 제299회 임시회 기획총무위원회 회의에서 강기석 의원이 발의한 ‘광주광역시 서구 걷기 활성화 지원에 관한 조례안’이 의결됐다고 18일 밝혔다.

강기석 의원은 “구민 누구나 참여 가능한 걷기활성화 사업이 보다 체계적이고 안정적으로 추진할 수 있도록 그 근거를 마련했다”면서 “본 조례 제정을 통해 구민들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 걷기 사업이 시행되고 걷기 환경이 조성되어 서구민들의 건강이 증진되기를 기원한다”고 말했다.

