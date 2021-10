김영록 전남도지사 핵심사업, 동부권 통합청사 착공

준공시점에 도의 국 단위 기능을 추가로 이관할 계획

전남탄소제로1호 건축물로 378억 투입, 오는 2023년 5월 준공

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남도는 김영록 도지사의 핵심사업인 ‘전남도 동부권 통합청사’ 건립을 위한 착공식을 18일 순천 신대지구에서 개최했다고 밝혔다.

이날 착공식에는 김영록 도지사와 서동용 국회의원, 김한종 도의회의장과 도의원, 동부권 시장군수 및 시군의장, 지역주민 등 70여명이 참석했다.

그동안 도청이 지리적으로 서부권에 치우쳐 있고, 현재 동부지역본부에 민원업무 기능이 충분치 않아 동부권 도민들께서 큰 불편을 겪어 왔다.

통합청사는 지난 2018년 9월 김영록 도지사가 동부권에 흩어져 있는 도 산하기관들을 아우르는 다목적 청사를 건립해 동부권 주민들에게 종합적이고 빠른 행정서비스를 제공함은 물론 문화도 향유할 수 있는 열린 공간으로 만들라는 지시로 시작됐다.

사업비 387억원이 투입되는 동부권 통합청사는 3만240㎡의 부지에 지하 1층, 지상 3층 규모로 연면적 1만3000㎡ 건립되며 오는 2023년 5월에 개청할 계획이다.

통합청사는 미래 행정수요 증가에 대비해 310여명이 근무할 수 있는 사무공간과 810대의 주차장을 갖추고, 동부권 주민들이 도청을 방문하지 않고도 민원을 처리할 수 있도록 행정전산망과 연결된 스마트민원실을 마련하고, 대강당, 북카페, 다목적전시실, 열린회의실, 도심정원 등 지역민이 편리하게 이용할 수 있는 소통·휴식 공간도 대폭 확충한다.

전남도는 올해를 ‘2050 탄소중립 원년’으로 선포하고 공공건물 탄소제로 건물 의무화 등 강력한 저탄소 친환경에너지 정책을 추진하고 있으며 동부권 통합청사를 전라남도 탄소제로 제1호 건물로 건립할 계획이다.

에너지 손실을 최소화할 수 있도록 고단열·고기밀 건축시스템을 적용하고, 에너지 자립을 위해 주차장에 대규모 태양광 발전설비를 설치하며, 추후 옥상녹화와 수소연료전지 시스템도 반영할 계획이다.

미래지향적인 디자인 개념을 도입해 지역의 새로운 랜드마크로 건립하고, 특히 건물 중앙에 친환경 아트리움(천창)을 설치해 자연이 살아 숨 쉬는 청사로 건립할 예정이다.

김영록 도지사는 “동부권은 7개 시군의 도민 47%가 거주하는 명실상부한 산업, 경제, 문화 측면에서 무한한 발전 가능성이 있는 대한민국의 미래 성장 지역이다”며 “당초 계획보다 면적을 크게 늘렸고, 정보화 4차 산업시대에 맞춰 스마트 사무실과 시민들의 다양한 문화 욕구를 수용하는 열린 문화마당으로 만들 계획이다” 또한 “준공에 맞춰서는 도의 국단위 기능을 추가로 이관해 통합청사가 동부권 발전의 시발점이 되도록 하겠다”고 말했다.

현 동부지역본부는 지난 2005년 10월 동부출장소로 출발해 환경업무와 산림업무를 이관받아 현재 6개부서 120여명이 근무중이며 통합청사가 준공되면 그 기능이 더욱 확대될 것으로 기대된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr