일룸, 소비자의 쇼핑 편의성 강화한 온오프라인 통합회원 운영

통합회원 가입 시 쇼핑 환경에 구애받지 않는 편리한 서비스 경험 가능

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 생활 가구 전문 브랜드 '일룸'이 하나의 회원계정으로 일룸의 공식 온·오프라인 채널을 편리하게 이용할 수 있는 일룸 통합회원을 운영한다고 밝혔다.

일룸 통합회원은 기존 일룸 공식몰과 오프라인 매장에서 개별적으로 운영했던 회원제를 하나로 통합한 회원제도다. 통합 계정을 통해 제품 구매이력과 서비스 이용내역이 한 번에 관리돼 일룸 공식몰과 오프라인 매장 모두 간편하게 이용할 수 있는 것이 특징이다. 일룸은 채널별로 가입해야 했던 번거로움을 줄이고 시간과 공간에 제약없이 소비자들에게 더 나은 쇼핑 환경을 제공하고자 온오프라인 통합회원 제도를 기획했다.

일룸 통합회원에 가입하면 회원 가입 시 생성되는 하나의 고유한 회원계정을 통해 각 채널별로 별도의 인증 없이 온오프라인 채널간 연계된 제품 구매 및 상담 서비스 등을 이용할 수 있다. 또 하나의 아이디를 활용한 편리한 쇼핑 경험은 물론, 전용 프로모션, 이벤트, 온라인 아울렛 제품 구매 등 통합 회원만을 위한 다양한 혜택도 누릴 수 있다.

일룸은 통합회원들에게 보다 더 만족스러운 구매경험을 제공하고자 오는 12월 31일까지 통합회원 전용 소파 구매 프로모션을 진행한다. 행사 기간 중 일룸 소파를 구매한 회원에게 소파 구매 금액의 5% 상당 신세계 백화점 상품권을 증정한다. 이와 함께 구매 금액별 프로모션도 진행해 구매 금액대에 따라 일룸 가구 또는 삼성전자 공식인증 대리점 포인트, LG전자 스타일러 등을 제공한다.

일룸 통합회원은 오프라인 매장과 일룸 공식몰에서 모두 가입이 가능하다. 공식몰을 통해 통합회원으로 가입하면 오프라인 매장에서도 자동으로 가입 내역이 등록돼 별도의 추가 인증절차 없이도 일룸이 제공하는 모든 제품과 서비스를 체험할 수 있다. 2020년 10월 19일 이전 가입자라면 기존 계정을 통합회원 계정으로 전환 신청만 하면 된다.

일룸 관계자는 "일룸은 통합회원 운영을 통해 소비자들이 언제 어디서든 만족스러운 브랜드 경험을 쌓을 수 있는 쇼핑 환경을 구현하고자 했다"면서 "더욱 더 많은 소비자들이 일룸이 통합회원을 위해 마련한 다양한 프로모션 혜택, 이벤트, 서비스들을 발빠르게 만나보기를 바란다"고 전했다.

