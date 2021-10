오비맥주, 라이브커머스로 ‘카스 0.0’ 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 오비맥주는 카스가 11번가와 손잡고 브랜드 최초로 라이브 방송을 통해 ‘카스 0.0’를 판매한다고 17일 밝혔다.

카스0.0는 새로운 유통채널로 부상한 라이브커머스를 통해 단순한 구매 활동을 넘어 쇼핑의 재미와 간접 경험을 선호하는 MZ세대 소비자들과 소통하고, 접점을 확대해가고자 이번 라이브 방송을 마련했다.

18일 오후 8시부터 진행하는 11번가 모바일 앱 내 라이브 방송 채널 ‘라이브(Live) 11’에는 인기 방송인 최희가 쇼호스트로 등장해 카스 0.0를 소개한다. 라이브 방송에서는 ‘카스 0.0 330ml, 24캔 묶음’을 특가로 판매하고, ‘카스 0.0 330ml, 7캔과 전용잔 1개’로 구성된 한정판 패키지도 선보인다.

이번 11번가의 라이브 방송을 통해 구매할 경우, 카스 0.0 재구매 시 사용 가능한 11번가 3000 원 쿠폰을 선착순으로 증정한다. 또한, 11번가 모바일 앱에서 구매 후기나 댓글로 카스 0.0 구매 인증을 한 소비자를 대상으로 50명을 추첨해 캠핑 테이블 버킷을 증정하는 이벤트도 진행한다.

카스 0.0는 일반 맥주와 같은 원료를 사용해 동일한 발효 및 숙성 과정을 거친다. 마지막 여과 단계에서 ‘스마트 분리공법’을 통해 알코올만 추출한다. 단순히 맥주 향을 첨가한 것이 아니기 때문에 비알코올 음료지만 오리지널 카스 특유의 짜릿하고 청량한 풍미가 살아있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr