협업으로 시너지 낸다…뷰티업계, ‘한정판 제품’ 주목

[아시아경제 임혜선 기자] 최근 뷰티업계가 협업을 통한 한정판 제품을 속속 내놓고 있다. 기존에는 동종 업계나 자체 브랜드 내에서의 협업이 주를 이뤘다면 최근에는 서로 다른 업종 간 협업을 통해 색다른 재미로 눈길을 사로잡는 제품들이 주목받는 추세다.

16일 관련업계에 따르면 네오팜의 생활보습 바디 전문 브랜드 ‘더마비(Derma:B)’는 브랜드 론칭 10주년을 맞아 국내 유명 일러스트레이터 ‘굴리굴리’와 협업한 ‘바디케어 10주년 한정판’을 출시했다. 더마비의 대표 제품인 ‘데일리 모이스처 바디 로션’을 비롯해 ‘울트라 모이스처 바디 크림’, ‘데일리 모이스처 바디 워시’ 3종으로 선보인다.

특히 ‘데일리 모이스처 바디 로션’은 기존대비 커진 500ml 대용량으로 출시돼 가을, 겨울 보습 시즌에 부담 없이 사용할 수 있도록 가용비를 높였다.

아모레퍼시픽 라네즈는 프랑스 패션 브랜드 메종키츠네와 협업을 통해 ‘네오 쿠션’ 한정판을 출시했다. 이번 신제품은 ‘헤이 네오! 렛츠 칠랙스!'라는 콘셉트로, 바쁜 일상 속에서도 편안하고 여유로운 자신만의 시간을 보내며 자유로움을 추구하는 MZ세대의 라이프스타일을 표현하고자 했다.

라네즈·메종키츠네 한정판은 네오 쿠션 리미티드 에디션 2종과 이번 협업을 위해 제작한 굿즈 3종(에코백·파우치·스마트톡)으로 구성했다. 네오 쿠션은 크림 색상의 케이스로 새롭게 선보이며, 메종키츠네의 시그니처 캐릭터인 칠랙스 폭스가 느긋하게 여유를 가지는 듯한 모습을 위트있게 담아 협업의 콘셉트를 반영했다. 특히 칠랙스 폭스의 위치를 일정하게 디자인하지 않고 3가지의 랜덤 위치로 쿠션에 디자인해 재미 요소를 더했다.

닥터자르트는 스트리트 스타일 스포츠 브랜드 ‘골스튜디오(GOALSTUDIO)’와 협업해 한정판 제품을 선보였다. 닥터자르트의 시카페어 호랑이와 골스튜디오의 아이콘인 골대가 그려진 스웻 셔츠, 반팔 티셔츠를 시카페어 크림, 젤 크림과 함께 구매할 수 있는 세트 상품이다. 터자르트·골스튜디오 시카페어 크림 세트, 닥터자르트·골스튜디오 시카페어 카밍 젤 크림 세트 2종으로 출시했다.

