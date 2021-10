[아시아경제 공병선 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 2,000 등락률 -0.90% 거래량 416,464 전일가 222,000 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close 은 구연산염을 제거하며 휴미라 바이오시밀러 중 최초로 고노동 제형으로 개발된 바이오시밀러 '유플라이마'가 식품의약품안전처의 국내 품목 허가를 획득했다고 15일 공시했다.

구체적으로 유플라이마는 성인의 류마티스 관절염, 측성 척추관절염, 성인 크론병, 건선과 소아의 크론병, 소아 특발성 관절염, 소아 판산 건선 등에 적용된다.

향후 셀트리온 측은 확보된 임상 데이터를 바탕으로 각 글로벌 규제기관과 지속적인 논의를 통해 국가별 허가를 신청할 예정이라고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr