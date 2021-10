코스피 '힘겨운 3000' 지키기

[아시아경제 황준호 기자] 15일 코스피는 3000선을 겨우 지켜내고 있다. 오전 중 하락 반전했던 코스닥도 소폭이나마 오름세를 지켜내면서 이날 증시를 마무리 하려는 모습이다.

이날 오후 1시23분 현재 코스피는 전일 대비 28.34(0.95%) 오른 3016.98을 기록하고 있다. 코스피는 3거래일 간 상승세를 나타내면서 이날 3000선을 넘어섰다. 기관이 1644억원, 외인이 789억원의 순매수를 진행하면서 지수는 오름세를 기록 중이다. 그간 코스피를 지탱했던 개인은 2410억원 규모 순매도를 진행하며 차익 실현 중이다.

전체 종목 중에서는 639개 종목이 올랐으며 225개 종목은 내렸다. 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 14,561,471 전일가 69,400 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'스마트TV, OTT 모시기 대작전코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 는 전날보다 1.44% 오른 7만400원을 기록하고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 14,563,151 전일가 69,400 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'스마트TV, OTT 모시기 대작전코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 는 이날 7만원을 재돌파했다. 같은 반도체 업종인 SK하이닉스는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 14,563,151 전일가 69,400 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'스마트TV, OTT 모시기 대작전코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close 보다 더 큰 상승 폭을 나타내고 있다. 전날보다 4.05% 오른 9만7000원에 거래되고 있다. 양대 종목의 상승은 14일(현지시간) 뉴욕 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 3.08% 상승한데 따른 영향으로 보인다. 이날 미국 나스닥에 상장된 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC는 2.35% 상승한 채 마감했다. 미국 메모리 반도체 기업 마이크론테크놀로지(2.14%), 인텔(3.14%) 등도 올랐다.

업종 별로 살펴 보면 기계 업종이 2.25% 오르면서 전체 업종 중 가장 높은 오름세를 나타냈다. 우진플라임 우진플라임 049800 | 코스피 증권정보 현재가 4,830 전일대비 510 등락률 +11.81% 거래량 398,350 전일가 4,320 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 “위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?기계·항공제조 업계, '금융연대'…中企에 3000여억 지원사출기업체 영업비밀 유출한 LS엠트론 연구원 2심서도 징역형 close 9.9%, 한신기계 한신기계 011700 | 코스피 증권정보 현재가 3,590 전일대비 275 등락률 +8.30% 거래량 7,433,342 전일가 3,315 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 7.39%, 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 2,000 등락률 +6.85% 거래량 790,862 전일가 29,200 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전한미반도체, 독일·대만 업체와 총 36억 규모 공급계약[특징주]한미반도체, 추가 성장 기대로 반등 close 7.02%, 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 957 전일대비 40 등락률 +4.36% 거래량 3,651,603 전일가 917 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일세원이앤씨, 상반기 당기순이익 73억원…"하반기 화공플랜트기기 영업실적 향상 기대"세원이앤씨, GS건설과 화공플랜트기기 추가 공급 계약 close 5.56% 등이 업종 전체 상승세를 이끌었다.

코스닥도 소폭 상승세를 나타내고 있다. 이 시각 현재 6.61(0.67%) 오른 990.04를 기록했다. 개인이 1879억원 규모 순매수에 나선 반면, 외인과 기관은 각각 1565억원, 160억원 규모 순매도에 나선 상태다.

전체 종목 중에서는 992개 종목이 올랐지만 시총 상위 종목 대부분은 하락세를 나타냈다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 204,900 전일대비 4,300 등락률 -2.06% 거래량 869,933 전일가 209,200 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000, 삼성전자 7만원 '재돌파'코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수 close -2.10%, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,700 전일대비 700 등락률 -1.39% 거래량 896,989 전일가 50,400 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, 개인·기관 동반 매수 '2980선' 회복..."유가 급등세는 부담" close -2.18%, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 67,800 전일대비 1,100 등락률 -1.60% 거래량 783,265 전일가 68,900 2021.10.15 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수반발 매수세 유입…코스피 2944선에서 상승 마감 close -1.41% 등의 하락 폭이 컸다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr