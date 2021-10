[특징주]현대해상, 3분기 실적 호조 전망에 신고가

[아시아경제 송화정 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 600 등락률 +2.18% 거래량 471,835 전일가 27,500 2021.10.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 '유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주'현대해상, 유병자도 가입 '뉴라이프케이보험' 출시 close 이 3분기 실적 호조 기대감에 장중 52주 신고가를 다시 썼다.

15일 오전 10시7분 기준 현대해상은 전일 대비 1000원(3.64%) 오른 2만8500원에 거래됐다. 장중 2만8650원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

3분기 실적 기대감이 주가 상승 동력으로 작용한 것으로 보인다. 이날 신한금융투자는 현대해상의 3분기 실적이 영업이익 1946억원, 순이익 1311억원을 기록해 시장 전망치(939억원)를 상회할 것으로 예상했다. 올해 연간 영업이익은 전년 대비 30.7% 증가한 6259억원, 순이익은 37.5% 늘어난 4210억원으로 추정했다. 임희연 신한금융투자 연구원은 "업황이 턴어라운드하고 펀더멘털이 뒷받침하는 가운데 수급도 안정화 국면에 접어들었다"면서 "2023년부터 갱신될 5년물 실손 물량에 대한 기대감으로 동종업체와의 밸류에이션 갭도 축소되기 시작했다"고 설명했다.

