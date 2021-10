네이버 '크림' 1000억원 투자 유치

[아시아경제 부애리 기자]한정판 리셀 플랫폼 '크림'이 1000억원 규모의 투자를 유치했다고 14일 밝혔다.

이번 투자에 참여한 곳은 알토스벤처스, 소프트뱅크벤처스, 미래에셋캐피탈이다.

크림은 지난 3월 200억원 규모의 투자를 유치했고 6개월 만에 기존 투자자들로부터 추가 유치에 성공했다. 누적 투자금액은 1400억원이다.

크림은 네이버의 자회사인 스노우에서 출시한 플랫폼으로 지난해 분사해 독립법인이 됐다.

크림은 서비스 시작 1년 반 만에 스니커즈 리셀 시장에서 점유율 1위 플랫폼으로 자리 잡았다. 월 거래액은 전년 대비 5배 이상 성장했다. 가입자 수는 160만명을 돌파했다. 20~30대 회원이 전체 80%다.

김창욱 크림 대표는 "이번 투자 유치를 통해 거래 모델 고도화와 차별화된 서비스를 이용자에게 제공하며 누구든지 한정판 제품을 쉽고 편안하게 거래할 수 있도록 할 것"이라며 "신규 카테고리와 타깃 확장, 해외 시장 진출을 함께 할 인재 영입에도 힘쓰겠다"라고 말했다.

