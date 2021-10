[아시아경제 이민지 기자] 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,415 전일대비 50 등락률 -1.44% 거래량 723,570 전일가 3,465 2021.10.14 14:49 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일카이노스메드, 비드테크와 아토피치료제 공동연구…"글로벌 실시권 확보 가능” close 는 운영자금 조달을 위해 119억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 14일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr