광주 서구, 광주 자치구 최초 ‘재가 의료급여 시범사업’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 요양병원에 장기 입원중인 의료급여 수급권자를 대상으로 한 재가 의료급여 시범사업을 통해 삶의 질 향상과 의료급여 예산 절감이라는 일석이조의 효과를 얻고 있다.

13일 서구에 따르면 광주 자치구 중 최초로 시행 중인 ‘재가 의료급여 시범사업’은 지역사회 통합돌봄 사업의 한 분야로, 의료적인 필요도가 낮은 장기 입원자가 병원 퇴원 후에 자신의 집에서도 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 식사 등의 재가 서비스를 제공하는 통합서비스다.

한 예로 A씨는 낙상사고로 인한 하지 기능 장애로 고지혈증과 욕창 등의 합병증까지 동반하게 돼 휠체어를 사용하며 13년간이나 요양병원 생활을 해왔다.

그러던 중 재가 의료급여 대상자로 선정돼 퇴원계획 수립과 서비스 연계를 위한 사례회의를 거쳐 생활가전 지원, 밑반찬 배달, 가정간호, 장기요양보험, 주거환경 개선 등을 지원받을 수 있었다.

한편 재가 의료급여 대상자(36명)의 퇴원 전·후 6개월 동안의 월 평균 의료비를 분석한 결과, 퇴원 전 수급자 1인당 268만원에서 퇴원 후에는 101만원으로 월 평균 167만원(-62.49%)의 의료급여 예산 절감 효과가 있는 것으로 나타났다.

서대석 서구청장은 “서구는 다양한 맞춤형 지원을 통해 노인들이 가장 행복한 도시를 만들어 나가고 있다”며 “서구가 선도적으로 시행 중인 지역사회 통합돌봄 사업과 연계된 재가 의료급여 시범사업을 적극 추진해 의료급여 수급권자가 병원이 아닌 집에서 맞춤형 통합돌봄을 받고 삶의 질이 향상되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr