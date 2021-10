"메타버스 체험공간 놀러오세요" 코엑스에 플레이그라운드

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회는 13일 메타버스(확장가상세계) 체험공간이자 서비스 개발 가늠터인 ‘메타버스 플레이그라운드’를 연말까지 서울 코엑스에서 운영한다고 밝혔다.

플레이그라운드는 앞으로 5G 이동통신 기반에서 일반 국민에게 현실과 가상의 다양한 메타버스 콘텐츠를 경험할 수 있는 기회를 제공하고 개발자들에게는 새로운 메타버스 콘텐츠와 서비스 개발에 필요한 인프라로 활용된다.

‘메타버스 홈’ 공간에서는 증강현실(AR) 안경 착용과 동시에 나타나는 ‘가상 비서’의 안내를 받으며 각종 전자제품 제어와 TV시청을 할 수 있다. ‘메타버스 라이프’ 공간에서는 교육·컨벤션·쇼핑·의료 분야 국산 우수 메타버스 서비스 체험이 가능하다.

‘5G MEC 체험존’에서는 고성능 컴퓨팅 작업을 원격에서 처리해 대용량의 콘텐츠를 내려받아 설치하지 않아도 실시간으로 초저지연 콘텐츠를 체험할 수 있다. 코엑스 지하상가 등을 3차원 가상공간에 똑같이 구현한 ‘거울세계’를 바탕으로 스마트폰을 통한 ‘AR 길안내’ 서비스도 받을 수도 있다.

플레이그라운드 체험공간은 올해 연말까지 운영될 예정이며 5G MEC 인프라는 상시 운영되어 이동통신사, 중소기업, 스타트업 등의 메타버스 콘텐츠·서비스 개발에 이용될 예정이다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “최근 메타버스의 높은 관심에도 불구하고 실제로 국민들이 접할 수 있는 기회가 많지 않았다”면서 “메타버스 플레이그라운드가 작게나마 메타버스에 대한 국민적 이해와 공감대를 높이고, 청년 개발자들이 메타버스를 발판으로 새로운 기회를 찾아 도전할 수 있는 인프라가 되길 바란다”고 밝혔다.

이날 개소식에서는 국내 기업이 개발한 우수 가상현실(VR) 원격교육·회의 솔루션 발굴을 위해 지난 4개월 동안 진행한 ‘VR 메타버스 콘테스트’의 시상도 이뤄졌다. ‘모임’을 개발한 ㈜그리드가 과기정통부장관상을, ‘벤타버스’를 개발한 ㈜벤타브이알이 한국전파진흥협회장상을 각각 수상했다.

