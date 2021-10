한화디펜스, 美 AUSA 방산전시회 참가…첨단 지상장비 전시

[아시아경제 우수연 기자]한화디펜스가 미 육군협회가 주관하는 세계 최대의 지상군 분야 방산 전시회에 참가해 첨단 지상장비 기술력을 뽐낸다.

한화디펜스는 이달 11일부터 13일까지 미국 워싱턴 DC 워싱턴 컨벤션 센터에서 열리는 AUSA(AUSA 2021 Annual Meeting & Exposition) 방산전시회에 참가한다고 12일 밝혔다. 이번 행사에 232m²의 대형 전시 부스를 마련한 한화디펜스는 K9 자주포 실물 장비와 차세대 보병전투장갑차(IFV) 레드백 등 최신 지상 무기체계들을 전시한다.

특히 한화디펜스는 올해도 K9 자주포 실물장비를 전시로 미 육군이 추진하는 자주포 현대화 사업 관련 참여 의지를 표명했다. 미 육군은 자주포 현대화 사업으로 사거리연장 및 구경 증대, 자동화 및 발사속도 향상 등을 추진하고 있어 세계적으로 가장 많이 쓰이고 있는 K9 자주포의 기술력에 관심을 보일 것으로 기대된다.

이에 한화디펜스는 ▲최신 K9A2 개발현황 ▲K9과 K10탄약운반장갑차의 연계 개념 ▲K9개발 로드맵 등 K9 자주포의 진화적 성능과 개발 역량을 선보일 계획이다. 특히 현재 개발중인 K9A2는 완전 자동화 포탑이 장착되고 분당 9발 발사가 가능한 고반응화포 기술이 접목되는 등 한층 향상된 화력 성능을 보유할 것으로 예상된다. 또한 차체 방호력을 업그레이드한 신형 보호 키트를 장착할 예정이며복합소재 고무궤도를 적용해 기동성을 향상시키는 방안도 구상 중이다.

이번 전시회에서는 레드백 장갑차도 큰 관심을 받을 것으로 전망된다. 레드백은 한화디펜스가 이스라엘과 호주, 캐나다 등 글로벌 방산기업들과 손잡고 개발한 5세대 보병전투장갑차로 2019년 호주 LAND 400 3단계 차세대 궤도장갑차 도입 사업의 최종 2개 후보 기종 중 하나로 선정돼 호주 육군 최종 시험평가를 치르고 있다.

한화디펜스는 현재 미국의 군용차량 개발 업체인 오시코시 디펜스와 손잡고 레드백 차체를 기반으로 미 육군의 차세대 유·무인복합 운용 보병전투장갑차(OMFV) 개념설계에 참여하고 있다. OMFV 사업은 M2 브래들리 장갑차 3500여대를 교체하기 위해 추진되는 미 육군 현대화 사업의 핵심 과제로 총 사업비가 50조원에 달한다. 한화디펜스는 지난 5월 미국법인을 설립하고 현지 기술인력 등을 대거 채용하는 등 세계 최대 방산시장인 미국에서의 본격적인 경쟁을 예고하고 있다.

손재일 한화디펜스 대표이사는 "이번 전시회는 한화디펜스의 선진화된 방산 기술력을 전 세계에 확인시켜 줄 수 있는 기회"라며 "K9자주포와 레드백 등 한화디펜스가 보유한 최첨단 기술력과 역량을 결집해 방위산업의 본산인 미국 시장에서 최선의 결과가 나올 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

