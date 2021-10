[2021 국감]주거·생활고에 퇴직연금 중도인출 7만명 넘어

전재수 의원 "노후대비 위험성 점검 필요"

[아시아경제 이광호 기자]퇴직연금을 중도에 인출한 직장인이 지난해 7만명을 넘어선 것으로 나타났다. 규모는 약 2조6000억원에 이르는 것으로 집계됐다.

12일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2016년 4만91명이던 퇴직연금 중도인출자는 2020년 7만1931명으로 1.8배 수준으로 늘었다.

같은 기간 중도인출액은 1조2317억원에서 2조6341억원으로 2.1배로 증가했다.

지난해 기준 중도인출 사유를 보면 절반 이상이 주거 문제 때문에 노후자금에 손을 댄 것으로 나타났다. 중도인출액의 62.3%가 주택구매, 주거 목적의 임차보증금 등 부동산 관련 이유였다.

장기요양, 파산선고, 회생절차 개시 등 생활고로 인한 중도인출은 36.3%, 기타 이유는 1.3%로 집계됐다.

주목할 점은 40·50세대에서 유독 생활고로 퇴직연금을 중도인출한 금액이 늘고있다는 것이다.

40·50대가 생활고 때문에 중도인출한 퇴직금은 2016년 3729억원에서 2020년 6703억원으로 79.8% 늘었다.

전 의원은 "퇴직연금까지 중도에 인출하지 않아도 인간다운 삶을 보장할 수 있는 다양한 사회 안전망 마련과 더불어 부동산 가격에 따라 좌우될 노후대비의 위험성을 점검할 필요가 있다"고 말했다.

