유승민 vs 윤석열 또 충돌…"정법에게서 조언받냐" vs "만났지만 연락 끊었다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선후보 본경선 첫 방송토론에서 윤석열 전 검찰총장과 유승민 전 의원이 또다시 맞붙었다. 유 전 의원은 윤 전 총장을 상대로 이른바 ‘천공 스승’이라는 인물과의 관계, 윤 전 총장 부인의 김건희씨의 ‘도이치모터스 주가 조작 사건’을 거론하며 공세를 폈다. 윤 전 총장은 ‘비방성 공격’이라며 불쾌감을 토로했다.

11일 광주 서구 KBS광주방송국에서 열린 호남권 합동토론회에서 유 전 의원은 "지난 토론회에서 윤 전 총장을 상대로 ‘천공을 아느냐’, ‘지장을 아니냐’ 등을 물었던 것은 이 문제가 국가 지도자인 대통령의 판단에 관한 문제였기 때문이었다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "지난 토론이 끝나고 (윤 전 총장이) ‘정법(천공)은 미신이 아니다’ ‘명예훼손이 될 수 있으니 정법을 한 번 보시라’고 말해 몇 개를 봤는데 무지 황당했다"고 말했다. 이어 "정법이라는 사람이 한 말을 보면 '내 손바닥이 빨간 이유가 에너지가 나가기 때문이고 이걸로 암 걸린 환자가 피를 토하고 암이 나았다', '김일성 3부자가 통일을 이뤄내고 노벨상 받게 될 거다'"라며 "이 사람을 어떻게 알게 됐냐"고 물었다.

이에 윤 전 총장은 "과거에 어떤 분이 유튜브에 재미있는 게 있다고 해 부인에게 이야기해주는 분이 있었다"며 부인을 통해 알게 됐음을 밝혔다. 만난 적이 있는 지로 질문이 이어지자 윤 전 총장은 "부인하고 만난 적이 있다"고 설명했다.

유 전 의원은 검찰총장 퇴임 시나 박근혜 정권 국정농단 사건 당시에 조언을 구했는지 등을 물었다. 이에 "검찰총장을 그만두라고 한 사람은 수백명이었다", "박근혜 대통령은 조사 자체를 하지 못했었다"고 해명했다. 유 전 의원은 천공이라는 인물이 윤 전 총장의 멘토를 자처한 것을 두고서, 명예훼손으로 고발해야 하는 거 아니냐고 지적하자 "그걸 재미로도 볼 수 있는 거 아니냐"며 "(인터뷰가 나온 뒤로는) 이건 아니다 해서 연락하거나 만난 적은 없다"고 말했다.

이외에도 유 전 의원은 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해, 윤 전 총장 부인이 관여됐을 경우 어떻게 할 것인지 등을 물었다. 이에 윤 전 총장은 "그럴 리가 없다"며 "대장통 수사팀보다 몇 배가 큰 팀에서 1년 6개월 동안 해서 뭐가 안 나왔지 않냐"고 되물었다.

유 전 의원은 이날 한 언론의 칼럼을 언급하며 ‘지금 수사해 진실을 밝히지 않으면 이명박 때 다스 꼴 난다는 글 봤냐’고 꼬집었다. 이에 윤 전 총장은 "26년동안 공직자 하면서 돈을 피해 다닌 사람인데 무슨 그런 말씀을 하냐"고 꼬집었다.

윤 전 총장은 토론회 마무리 발언 등을 통해 "비방성 논의가 오간 데 대해 참으로 유감스럽게 생각한다"며 불쾌감을 토로하기도 했다.

