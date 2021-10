현대차·기아, 英 전문지 선정 '올해의 차' 휩쓸어

[아시아경제 이창환 기자] 현대차와 기아가 영국 자동차 전문 미디어 '카바이어'가 주관하는 '2022년 올해의 차' 시상식에서 7개 부문을 휩쓸었다.

11일 관련업계에 따르면 현대차는 투싼 하이브리드 모델과 아이오닉 5, i20 N 등 세 개 모델이 총 20개 수상 부문 중 6개 부문에서 최고의 신차로 선정돼 최다 수상 브랜드에 올랐다.

기아는 쏘렌토 하이브리드 7인승 모델로 '최고의 대형 패밀리카'에 선정돼 1개 부문에 이름을 올렸다.

투싼 하이브리드 모델은 디자인과 주행 감각, 실내 공간 등에서 모두 우수한 평가를 받아 2022년 올해의 차를 비롯해 '최고의 패밀리카'와 '최고의 하이브리드차' 등 총 3개 부문을 수상했다.

현대차의 첫 전용 전기차 아이오닉 5는 '최고의 기업용 차량'과 '최고의 패밀리 전기차'로 동시에 선정됐다. 고성능 브랜드 N의 대표적인 모델인 i20 N은 '최고의 해치백' 부문을 가져갔다.

60만명의 유튜브 구독자를 보유한 유명 자동차 전문 미디어인 카바이어는 매년 신차를 대상으로 다양한 테스트를 진행해 우수한 차량을 선정한다.

