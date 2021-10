사실상 이재명 손 들어준 정세균·김두관…"원칙 지켜야 한다"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당 대선 경선에서 중도 하차했던 정세균 전 국무총리와 김두관 의원이 경선 결과에 대해 사실상 이재명 경기도지사의 손을 들어줬다.

오늘(11일) 정 전 총리는 자신의 페이스북에 올린 게시글에서 "경선이 끝나고 본선이 시작됐다"라며 "이재명 후보에게 축하를, 다른 후보들께는 격려와 깊은 위로를 보낸다"라고 말했다. 이어 "원칙을 지키는 일이 승리의 시작"이라며 "4기 민주당 정부를 향해 함께 나아갈 때"라고 강조했다. 이에 일각에서는 정 전 총리가 이낙연 전 더불어민주당 대표 측이 제기한 '무효표 처리' 논란을 두고 당 지도부 측을 지지하는 입장을 밝힌 것이 아니냐는 해석이 나왔다.

경선에 출마했던 김두관 의원 역시 같은 날 자신의 페이스북에 '지도부에 요청드립니다'라는 제목의 글을 올렸다. 김 의원은 "승리를 축하하고 패자를 격려하는 민주당의 잔치가 되어야 할 축제의 자리가 이상하게 변질하고 있다"라며 "경선 도중 사퇴한 당사자로서 이 문제가 이의제기의 핵심으로 등장하고 있어 좌불안석이라는 표현이 더 어울리는 마음"이라고 토로했다.

그러면서도 김 의원은 "마음이 불편하다고 하여 원칙이 훼손되는 것은 아니다"라고 밝혔다. 그는 "민주당은 이미 특별당규에서 사퇴한 후보의 득표는 무효로 처리하기로 합의된 룰을 가지도 있었다"라며 "경선을 마치고 나서 그 룰 자체를 문제 삼고자 하는 일은 오로지 민주당의 분란을 낳는 일"이라고 덧붙였다. 또한 "이낙연 후보의 대승적 결단을 기대한다"라며 "지도부는 이의제기에 대해 신속한 절차를 진행해 달라"라고 촉구했다.

앞서 이 전 대표는 정 전 총리와 김 의원이 경선 레이스 도중 하차하면서 이들의 득표를 무효표로 처리한 당의 결정에 대해 이의를 제기하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이들의 득표를 그대로 유지할 경우 이 지사는 과반의 득표수를 넘기지 못한다는 계산이 나온다는 까닭에서다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr