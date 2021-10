경찰, '대장동 핵심 인물' 남욱 소재파악 돌입…인터폴 공조 요청

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 핵심 관련자인 남욱 변호사에 대한 소재 파악을 위해 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)에 공조를 요청했다.

9일 경찰에 따르면 경기남부경찰청 전담수사팀은 지난 7일 미국에 체류 중인 남 변호사의 정확한 소재 파악을 위해 인터폴에 공조 요청을 했다. 공조 요청은 범죄인 인도와 같은 강제력은 없으나 인터폴을 통한 국제 협력을 통해 소재 파악에 도움이 될 것으로 기대된다.

남 변호사는 2009년부터 대장동 개발 사업을 주도한 인물로, 한국토지주택공사(LH)가 공영개발을 포기한 뒤 민간개발을 위해 주변 토지를 사들이는 한편, 2014년 대장동 개발 방식이 민관 합동으로 바뀌자 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배씨와 개발 사업에 참여했다. 화천대유 자회사 천화동인 4호의 실소유주로도 알려진 남 변호사는 대장동 개발에 8721만원을 투자해 1007억여원의 배당금을 받은 것으로 전해졌다. 그는 대장동 관련 의혹이 불거지기 전에 이미 미국으로 출국한 것으로 알려졌다.

앞서 대장동 의혹을 수사 중인 검찰은 외교부에 요청해 남 변호사의 여권 무효화 조치에 나선 상태다. 검·경 모두 가능한 방법을 동원해 남 변호사의 조속한 귀국을 도모하겠다는 의지로 풀이된다.

