이재명, ‘안방’ 경기서 59.29% 승리..본선 직행 눈앞

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기지사가 9일 더불어민주당 대선 후보 '안방'인 경기 지역 경선에서 59% 넘는 득표를 하며 1위에 올랐다.

민주당 중앙선거관리위원회의 집계 결과, 이 지사는 5만6820표(59.29%)를 얻어 1위를 기록했다. 2위 이낙연 전 대표도 2만9248표(30.52%)를 받았다. 3, 4위는 추미애 전 법무부 장관(8.75%)과 박용진 의원(1.45%)이었다.

이날 경선 결과를 포함한 누적 득표율은 이 지사가 55.29%, 이 전 대표가 33.99%로 집계됐다. 추 전 장관과 박 의원의 누적 득표율은 각각 9.11%, 1.61%이다.

민주당 대선후보 경선은 10일 끝날 가능성이 커졌다. 이날 오후 서울 경선과 3차 선거인단 투표 결과가 발표되는데, 이 지사가 '과반 이상 득표'를 지키면 민주당 대선후보로 뽑힌다. 과반 득표자가 나오지 않으면 이달 15일 1, 2위간 결선 투표를 거쳐 대선후보를 확정한다.

