임신부 대상 코로나19 백신 접종 예약 시작…첫 날 944명 예약

16~17세 소아·청소년 접종 예약률 44.1%

[아시아경제 공병선 기자] 임신부를 대상으로 코로나19 백신 접종 사전예약이 시작된 첫 날 944명이 예약한 것으로 집계됐다. 16~17세 소아·청소년의 접종 예약률도 44%를 넘어섰다.

9일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 이날 오전 12시 기준으로 접종을 예약한 임신부는 총 944명인 것으로 나타났다. 전날 오후 8시부터 접종 예약이 시작되고 4시간 만에 900명이 넘는 임신부가 몰린 것이다. 접종 예약률이 제공되지 않는 이유는 개인별 임신 상태의 유동성에 따라 접종대상자 수를 특정하기 어렵기 때문이다.

임신한 여성은 사전예약누리집을 통해 임신 여부나 출생 예정일 등을 입력한 후 원하는 접종 일자와 접종 기관 등을 예약할 수 있다. 접종은 오는 18일부터 화이자 또는 모더나 등 메신저 리보핵산(mRNA) 계열 백신으로 두 차례 진행된다.

추진단은 임신부가 코로나19에 감염됐을 때 중증으로 악화될 가능성이 높고 조산 등 부정적 영향을 받을 수 있기 때문에 접종에 참여해달라고 거듭 당부했다. 당국과 의료계는 임신 기간 중 어느 시기든지 백신을 접종해도 안전하며 효과적이라고 판단 중이다.

다만 12주 미만의 초기 임신부는 의료진과 충분히 상담하고 산모와 태아의 상태를 진찰 받은 뒤 접종하는 게 좋다. 1차 접종 이후 임신한 여성도 2차 접종을 받을 수 있다.

소아·청소년 접종 예약률은 44.1%를 기록했다. 예약대상자 89만8743명 가운데 39만6185명이 백신 접종을 예약한 셈이다. 소아·청소년의 접종 예약은 지난 5일 오후 8시부터 진행됐다.

방역당국은 현재 기저질환이 있는 소아·청소년에게 백신 접종을 권고하고 있으며 건강한 소아·청소년은 접종 여부를 자율적으로 선택할 수 있도록 안내하고 있다.

