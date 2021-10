[종합] 이다영, 가정폭력 의혹 반박…"남편, 이혼대가로 5억 요구"

이다영 2018년 4월 교제… 3개월 만에 혼인신고

남편, 인터뷰 통해 "이다영이 사진 지우라며 욕하고 폭력"

이다영 측 "혼인생활 폭로 협박에 돈 요구 반복"

[아시아경제 한승곤 기자] 학교폭력 논란으로 국내 배구 리그에서 퇴출돼 그리스로 이적한 배구선수 이재영·이다영 자매 중 동생인 이다영이 지난 2018년 결혼한 뒤 남편에게 폭언을 일삼았다는 주장이 나왔다. 이다영은 정신과 치료를 받고 있다는 남편의 주장을 적극 반박했다. 특히 이혼과정에서 남편이 받아들일 수 없는 요구를 했다고 주장했다.

9일 이다영 법률대리인인 법무법인 세종은 보도자료를 통해 전날(8일) 방송 인터뷰로 피해를 호소한 남편 조 모씨와 관련한 이다영의 입장을 밝혔다. 이에 따르면 이다영은 2018년 4월 조 씨와 결혼했지만 4개월 뒤 별거했다.

이어 이다영은 조 씨가 이혼에 합의했지만 전제 조건으로 이다영이 결혼 전 소유한 부동산이나 현금 5억원을 요구하는 등 이해하기 어려운 경제적 요구를 반복했다고 주장했다.

또한 요구에 응하지 않으면 혼인 생활을 폭로하겠다는 등 조 씨가 이다영이 유명인이라는 점을 이용해 지속해 괴롭혔다고 주장했다.

이다영 측은 혼인 생활은 사생활로 보호를 받아야 함에도 조 씨는 자신의 신분을 공개하지 않고 이다영과 혼인 생활 인터뷰를 했다며 이는 어떠한 이유로도 정당화할 수 없다고 강조했다. 이어 방송 인터뷰 내용 또한 조 씨의 일방적인 주장이라고 지적했다.

조 씨가 이다영의 진심 어린 사과를 요구하는 것에도 이다영 측은 그간의 행태를 볼 때 이다영을 협박해 경제적 이익을 얻는 데만 관심을 보인 것이라고 강조했다.

앞서 TV조선은 8일 결혼 생활 중 이다영의 폭언과 가정 폭력으로 정신과 치료를 받고 있다고 주장한 조 씨의 인터뷰를 보도했다.

방송 내용에 따르면 자신을 이다영과 만난 지 3개월 만인 지난 2018년 혼인신고를 마쳤다는 남편 조 씨는 이다영으로부터 결혼한 지 1년도 채 되지 않아 상습적 폭언이 이어졌다고 주장했다.

조 씨가 공개한 카카오톡 메시지와 인스타그램 DM(다이렉트 메시지)에 따르면 '아내♥'라고 저장된 이다영은 "내 사진 다 지워. 변호사 사서 소송걸면 된대. 엄마도 그렇게 하라고 했고. 아니면 너 사람 써서 너 XX버릴 거니까. 준비하고 있어", "심장마비 와서 XX버려라", "너같은 XX이랑 살기 싫어", "이혼소송 걸 거야" 라고 말했다.

조 씨는 이 내용을 공개하며 "(이다영이 이같은 행동을 한 이유를)잘 모르겠다. 예를 들어서 숙소에 7시까지 픽업을 가기로 했는데 7시 1분에 도착했다. 1분 때문에 터지고…"라고 주장했다. 또 조 씨는 부모님이 함께 있는 집에서도 이다영이 비슷한 행동을 이어갔다고 거듭 주장했다.

현재 조 씨는 이다영의 폭언 등으로 우울증, 공황장애, 불면증 진단을 받고 지금까지 치료 중이라고 밝혔다. 그는 변호사를 통한 이혼 협의도 있었지만 학교 폭력 논란 이후 이다영 측 회신이 중단된 상황이라고 강조했다.

이어 조 씨는 "형식적인 사과 '알았어 미안해' 이런 거 말고 뭘 잘못했고, 진심 어린 사과를 받고 싶다"라며 자신이 언론과 인터뷰에 응한 이유를 밝혔다.

앞서 이재영·이다영 쌍둥이 자매는 지난 2월 학교폭력 의혹이 불거지며 선수 활동을 중단했다. 이후 국내 리그에서 복귀할 수 없게된 두 사람은 최근 그리스 PAOK 테살로니키 구단과 계약했고, 오는 16일 출국 예정으로 전해졌다.

