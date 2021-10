국민의힘, 2차 컷오프 득표율 논란 진화 나서…"부정선거, 조사 착수"

한기호 "추측성 기사로 공정한 경선 관리 저해 말아 달라"



김재원 "조작 발견시 법적 최고 형벌, 허위사실 주장 엄중 책임 묻겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선 경선 2차 컷오프 후 후보자들 사이에서 득표율 논란이 이어지자 당 차원에서 진화에 나섰다. 공직선거법에 따라 에비경선 여론조사 지지율 및 순위는 공표할 수 없다. 그러나 일부 언론을 통해 득표율 보도가 나왔고 후보들은 이에 불만을 제기하고 있는 상황이다.

한기호 국민의힘 선거관리위원회 부위원장은 9일 브리핑을 열고 "당원 선거인단 투표 여론조사 수행기관은 4개 기관으로 상호 데이터를 알지 못하고 당 선관위에 제출할 때 (서로) 대면했다"며 "선거인단 투표와 여론조사 수치는 결과 발표 직전 제한된 인원 하에 확인 후 집계했다"고 밝혔다.

한 부위원장은 투표 관련 자료는 현장에서 파기했다고 전했다. 그는 "철저히 보안을 유지하고 있다"고 말했다.

한 부위원장은 추측성 보도를 하지 말아달라고 당부했다. 그는 "여론조사 결과, 순위 추측성 공표는 분명히 선거법 위반되는 사안"이라며 "추측성 기사로 공정 경선 관리에 저해 되는 일이 없도록 협조를 간곡하게 부탁드린다"고 했다.

한편, 국민의힘은 2차 컷오프에서 고배를 마신 황교안 전 미래통합당 대표가 주장하는 부정선거에 대해 조사에 착수할 방침이다.

국민의힘 공명선거추진단장인 김재원 최고위원은 부정선거 의혹에 대해 "즉시 조사하겠다"고 밝혔다. 김 최고위원은 자신의 페이스북에 "결과에 따라 조작한 자가 있으면 법적 최고의 형벌을 받도록 하고 득표 순위를 바로잡을 것이다"면서도 "만약 사실이 아닌 주장을 함부로 했다면 허위사실을 주장한 자가 엄중한 책임을 지도록 하겠다"고 했다.

