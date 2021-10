강스템바이오텍, 서울대 약대 연구팀과 코로나19 경구용 치료제 개발 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 강스템바이오텍 강스템바이오텍 217730 | 코스닥 증권정보 현재가 4,190 전일대비 200 등락률 +5.01% 거래량 2,366,877 전일가 3,990 2021.10.07 14:04 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜株 공개!3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株[특징주]강스템바이오텍, 500억 유증 소식에 15% 급락…52주 최저 close 이 서울대 약대 김상희 교수팀과 '저분자 화합물을 이용한 항바이러스 치료제 개발'을 위한 공동연구계약을 맺었다고 7일 밝혔다.

현재 미국 식품의약국(FDA)로부터 정식 승인된 코로나19 치료제는 렘데시비르가 유일하다. 하지만 이는 주사제로서 중증 환자의 치료기간 단축을 위한 처방에 국한되고 있어 명확한 항바이러스효능을 나타내는 치료제의 개발이 절실한 상황이다. 현재 머크(MSD), 화이자, 로슈 등 글로벌 대형제약사에서 경구용 치료제에 대한 임상을 진행하고 있는 이유다. 머크는 자사의 경구용 치료제 '몰누피라비르'에 대한 긴급사용승인을 FDA에 곧 신청할 계획이다.

김상희 교수팀은 천연물 유래 물질 유도체를 기반으로 한 합성 연구 플랫폼 및 화합물 라이브러리를 보유하고 있다. 이를 통해 코로나19의 병원체인 SARS-CoV-2 virus를 포함한 리보핵산(RNA) 바이러스에 효과적으로 항바이러스 효능을 나타내는 경구용 치료제 선도 물질을 발굴해 특허등록을 완료했다. 이 후보물질은 렘데시비르 대비 631배 더 강력한 약리활성을 가지며 효과적이고 안전함을 나타내는 선택지수는 렘데시비르 대비 6.7배 더 높은 것이 실험적으로 확인됐다. 또한 경구투여 치료제라는 것 역시 유리한 점이다.

강스템바이오텍은 자사의 임상수행역량과 서울대 약대 연구팀의 저분자 화합물 개발 역량을 바탕으로 한 기존 선도물질에 대한 최적화 과정을 통해 국내 고유의 기술력을 이용한 경구용 코로나19치료제 개발을 본격적으로 착수할 방침이다.

나종천 강스템바이오텍 대표이사는 "줄기세포의 사이토카인스톰 제어 능력을 이용한 중증 코로나19 세포치료제 개발과 함께 항바이러스 치료제 기술을 동시 확보함으로써 궁극적으로 코로나19 등 신종감염병에 효과적으로 대응할 수 있는 치료기술을 구축할 것으로 기대한다"고 말했다.

