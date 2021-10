[아시아경제 조유진 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 56.4로 집계됐다.

이는 예비치인 56.3을 소폭 웃도는 수준이지만, 지난 8월 59.0과 비교해 대폭 떨어졌다.

같은 달 유로존의 제조업 PMI는 58.6으로, 지난 2월 이후 최저 수준을 기록했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr