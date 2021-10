김수영 양천구청장은 5일 오후 수원컨벤션센터에서 개최된 ‘아 · 태도시 정상회의 · 2021 인간도시 수원포럼’에 참석 ‘탄소중립 도시를 위한 지방정부의 과제와 전략’을 주제로 열린 지방정부 세션에서 ‘공원, 그리고 포용도시’ 정책 발표

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 5일 오후 수원컨벤션센터에서 개최된 ‘아 · 태도시 정상회의 · 2021 인간도시 수원포럼’에 참석, ‘탄소중립 도시를 위한 지방정부의 과제와 전략’을 주제로 열린 지방정부 세션에서 ‘공원, 그리고 포용도시’ 정책에 대해 발표했다.

이날 아 · 태도시 정상회의 · 2021 인간도시 수원포럼에 참여한 지방정부 대표들은 ‘인간과 자연, 모두를 위한 지방정부 공동 선언’을 발표, “아 · 태 환경장관회의와 아 · 태 지방정부 정상회의를 정례적으로 함께 개최하자”고 제안했다.

